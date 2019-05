Europee 2019, aperta il 24 e 25 maggio la Sezione elettorale in Ambasciata a Bratislava

L’Ambasciata d’Italia a Bratislava informa che in occasione delle prossime elezioni europee sarà istituita una Sezione elettorale presso l’Ufficio consolare dell’Ambasciata stessa (indirizzo: Bratislava, Palisády, 49 – ingresso da ul. Kuzmányho). Gli orari di apertura saranno i seguenti: 24 maggio 2019 dalle 17.00 alle 21.00, e 25 maggio 2019 dalle 8.00 alle 18.00.

Agli elettori iscritti all’AIRE sarà spedito dal Ministero dell’Interno il certificato elettorale con indicati gli orari e la località della votazione. Tale certificato sarà spedito anche agli elettori italiani che si trovano temporaneamente in un Paese dell’Unione Europea per motivi di studio o lavoro, e ai loro familiari conviventi, che abbiano presentato apposita domanda entro il 7 marzo scorso.

Gli elettori che, entro il quinto giorno precedente quello della votazione, non avranno ricevuto al proprio domicilio il certificato elettorale, potranno farne richiesta al Capo dell’Ufficio consolare della circoscrizione di competenza a partire dal 21 maggio per verificare la propria posizione elettorale e richiedere eventuale certificato sostitutivo.

Il decreto di riferimento relativamente all‘indizione dei comizi elettorali (DPR 22 marzo 2019) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, .

È bene ricordare che vige il divieto assoluto di doppio voto, come prevedono sia l’ordinamento comunitario che la legge italiana. In particolare, non è possibile votare sia per i candidati locali sia per i candidati italiani, così come è proibito votare sia all’estero che in Italia.

Sono 237 i seggi predisposti dalla Farnesina – presso Ambasciate e Consolati – nei Paesi dell’Unione Europea a disposizione dei connazionali. Le principali informazioni sulle modalità di voto degli elettori italiani all’estero sono reperibili . Unteriori informazioni per gli elettori residenti all’estero e iscritti all’AIRE sono reperibili a o nel .

