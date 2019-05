Elezioni europee: il voto in Slovacchia è domani, sabato 25 maggio

Tutto pronto in Slovacchia per la giornata elettorale di domani, sabato 25 maggio, per il rinnovo del Parlamento europeo. Gli slovacchi potranno recarsi alle urne nei 5.951 seggi in tutto il paese dalle 7:00 alle 22:00 di domani, scegliendo tra le liste di 31 soggetti politici (di cui 29 partiti e due coalizioni). Si può votare per la lista e volendo inserire le preferenze per un massimo di due candidati. Complessivamente sono 336 i candidati; erano 348, ma 12 si sono ritirati. . I loro nomi rimangono sulla lista, ma un elenco di candidati che hanno rinunciato viene pubblicata in ogni seggio elettorale.

Hanno diritto di voto i cittadini slovacchi e di altri Stati membri dell’UE con residenza permanenete in Slovacchia. Secondo il ministero dell’Interno sono 824 i cittadini di altri Stati dell’UE che si sono registrati presso il comune slovacco di residenza e possono votare nel seggio locale per i candidati slovacchi al Parlamento europeo. La Slovacchia potrà eleggere per un mandato di cinque anni 14 deputati al Parlamento europeo, uno in più dell’ultima tornata, ma questi potrà insediarsi solo dopo l’uscita dall’UE del Regno Uniti, che contrariamente alle previsioni ha partecipato (ieri il voto) anche a queste elezioni.

Sono oltre 4,4 milioni i cittadini aventi diritto di voto, di cui 7.500 votano per la prima volta e 280.000 alla loro prima elezione europea. I risultati ufficiali saranno pubblicati dopo la chiusura definitiva degli ultimi seggi elettorali in tutti i paesi dell’UE, ovvero dopo le 23:00 di domenica.

Slovacchia pecora nera dell’UE. Nel voto del 2013 la Slovacchia fu la pecora nera d’Europa, con appena il 13% di affluenza, vero e proprio record negativo del continente. Nonostante l’ultimo sondaggio Eurobarometro dica che la maggior parte degli Stati membri dell’UE ritiene che l’adesione all’UE dia molti benefici ai propri paesi, viene anche rilevato che ben il 50% della popolazione ritiene che l’UE e il loro paese non stanno andando nella giusta direzione. In Slovacchia, il 69% dei cittadini rimarrebbe nell’Unione e l’11% voterebbe per la partenza. Il 20% delle persone intervistate in Slovacchia dichiarava che avrebbe sicuramente votato alle elezioni per il Parlamento europeo, ovviamente si tratta di intenzioni di voto su un campione limitato, espresse mesi prima del voto.

