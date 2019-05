Il Fluxus italiano di Giuseppe Chiari per la prima volta in Slovacchia

Il 16 maggio 2019 alla Galleria di Arte della Città di Žilina viene inaugurata la prima mostra dell’artista Giuseppe Chiari, organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura di Bratislava, con la collaborazione dell’Archivio Carlo Palli di Prato, dell’Ambasciata d’Italia in Slovacchia, della predetta Galleria e dell’Archivio Chiari Firenze.

Giuseppe Chiari (Firenze 1926-2007) è stato un compositore, performer e artista concettuale, accanto agli studi universitari in matematica e ingegneria, iniziò a dedicarsi alla musica, studiando pianoforte e composizione, con una forte attrazione verso il jazz. Fondamentali per la sua formazione furono i confronti con le ricerche del Gruppo 70 e con il movimento internazionale Fluxus, al quale l’artista aderì partecipando, nel 1962, al Fluxus internationale Festspiele neuester Musik di Wiesbaden.



Foto di Gianni Melotti: Giuseppe Chiari, 1974

Durante tutta la sua vita sostenne la necessità di scambio tra musica, linguaggio, azione e immagine. Giuseppe Chiari è stato protagonista di un’espressione creativa, con molte sfaccettature che si intreccia con quella di vari intellettuali, tra cui John Cage. Nel suo percorso fatto di improvvisazione, gestualità ed happening, ritroviamo anche musicisti come Sylvano Bussotti, Giancarlo Cardini, Steve Lacy, Frederic Rzewski e altri.

Questa meraviglioso modo di creare lo ha portato a presentare le proprie idee e lavori nell’ambito delle più significative rassegne internazionali, dalla Biennale di Venezia (1972, 1976, 1978, 1984) a quella di Sidney (1990). I più autorevoli critici italiani ed internazionali si sono occupati di lui, fra questi Gillo Dorfles, che ha sempre dimostrato grande stima verso l’artista. Le sue opere sono conservate anche al MoMA di New York e al Museo Cantonale d’Arte di Lugano.



Decision, 1996, Giuseppe Chiari

Alcune delle 45 opere esposte, prima di Žilina, sono già state visibili in sedi importanti, tra cui il Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato, il Museo del Novecento di Firenze, il Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, il Milwaukee Art Museumed il Kaohsiung Museum of Fine Arts di Taiwan, in occasione della grande mostra svoltasi per il 50° anniversario della nascita del movimento Fluxus.

Tra i materiali fotografici presentati ci sono anche una curiosa immagine che ritrae Chiari mentre gioca a biliardo con un Jannis Kounellis, uno dei massimi esponenti dell’Arte povera, ed in altre mentre interagisce con Nam June Paik, pioniere della video arte.

La mostra curata da Laura Monaldi e Milan Mazur, con il patrocinio del Presidente della Regione di Žilina, Erika Jurinová, rimane aperta al pubblico fino al 30 giugno 2019 e si svolge nell’ambito del 12° festival italiano in Slovacchia “Dolce Vitaj” e dell’Accordo culturale tra l’Italia e la Slovacchia.

Durante l’inaugurazione la musicista Chiara Saccone terrà una performance ispirata alla produzione di Giuseppe Chiari.

Chiara Saccone, è una pianista specializzata nel repertorio contemporaneo. Durante la sua carriera ha avuto la possibilità di incontrare e lavorare con compositori quali Helmut Lachenmann, Beat Furrer, Simon Steen Andersen, Frederic Rzewski, Vinko Globokar, Wolfgang Rihm, Sofia Gubaidulina, Jennifer Walshe and Francesco Filidei. La Saccone, nata a Firenze, nella stessa città di Giuseppe Chiari, da anni ha sviluppato una personale ricerca su questo artista che è sfociata in varie performance legate alla sua produzione, tenute in musei e gallerie.

–

Quando: 17 maggio – 30 giugno 2019

Dove: Považská galéria umenia, Žilina (Galleria di Arte della Città di Žilina)

Inaugurazione: Giovedì 16 maggio 2019, ore 17:00

Organizzato da:

In collaborazione con: Archivio Palli di Prato, Archivio Giuseppe e Victoria Chiari di Firenze, Ambasciata d’Italia in Slovacchia, Galleria di Arte della Città di Žilina