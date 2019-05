Quello appena trascorso è stato il secondo aprile più caldo di sempre

I dati mostrano che, malgrado lo scetticismo dilagante, la realtà dei cambiamenti climatici continua a muoversi: a livello globale, il mese di aprile 2019 ha registrato temperature più elevate di 0,6° C rispetto alle temperature medie del mese di aprile dal 1981al 2010, ed è stato classificato il secondo aprile più caldo di sempre.

I dati sono contenuti nel diffuso dal Copernicus Climate Change Service (C3S), un programma implementato dal Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) a nome dell’Unione europea: tutti i risultati si basano sulle analisi meteorologiche generate da modelli numerici di previsione meteorologica utilizzando miliardi di misurazioni provenienti da satelliti, navi, aerei e stazioni meteo dislocate in tutto il mondo.

– Globally, nearly 0.6°C above average April for 1981-2010

– Second warmest April on record

– Temperatures particularly above average at high northern latitudes

