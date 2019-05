Italia, Mattarella in via Caetani per i 41 anni dall’uccisione di Aldo Moro

Questa mattina ilPresidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato in via Caetani a Roma per deporre una corona di fiori sul luogo di ritrovamento della Renault 4 rossa al cui interno, nel portabagagli, giaceva il corpo dello statista Aldo Moro, trucidato dai suoi carnefici delle Brigate Rosse. Sono passati 41 anni dal rapimento e dall’uccisione di Aldo Moro, 41 anni di segreti, bugie e depistaggi, in cui la verità da sempre accreditata come tale ha, anno dopo anno, perso credibilità. Negli ultimi tempi tante inchieste hanno provato a gettare luce sui fatti e altrettante polemiche hanno avvelenato gli animi, soprattutto quelli dei parenti della vittima.

Con la sua presenza, oggi in via Caetani, Mattarella sottolinea ancora una volta la vicinanza di quelle istituzioni che un tempo abbandonarono il loro esponente più in vista, rimarcando la necessità di non dimenticare quanto accaduto, affinché nulla debba ripetersi.

Foto www.quirinale.it