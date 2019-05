I prezzi delle case in Slovacchia al livello più alto degli ultimi 10 anni

I prezzi delle case per metro quadrato sono aumentati del 20% in Slovacchia negli ultimi tre anni. Secondo i dalla Banca nazionale, nel primo trimestre di quest’anno i prezzi delle proprietà immobiliari in Slovacchia si rivelano i più alti nell’ultimo decennio, anche se non sono stati ancora raggiunti i livelli del periodo precedente alla crisi economica.

Il prezzo al metro quadro di una casa è di 1.494 euro. Gli analisti osservano tuttavia un rallentamento nella dinamica degli aumenti dei prezzi delle proprietà. Nel primo trimestre del 2019, rispetto al trimestre precedente, il prezzo medio di un appartamento è aumentato del 2%, mentre il prezzo medio di una casa è cresciuto del 2,1%, il che rappresenta un aumento annuale del 7% rispetto al 7,6% nel 2018.

A Bratislava e nella regione di Trnava si è registrato un rallentamento nella crescita del prezzo medio su base annua, ancora più marcato nella regione di Košice.

Nel primo trimestre di quest’anno il prezzo medio degli appartamenti è aumentato a 1.822 euro al metro quadrato, con un incremento annuo dell’8,4%. Il prezzo medio di una casa è aumentato del 2,1% rispetto al trimestre precedente, e del 5,1% su base annua.

Il prezzo medio delle abitazioni in Slovacchia è in una fase di crescita principalmente guidata dai bassi tassi di interesse e dalla robusta crescita economica del paese, dicono gli analisti. Tuttavia, in alcune regioni i parametri di accesso al credito sono al limite delle possibilità finanziarie delle famiglie.

In Slovacchia, la regione di Bratislava ha la più bassa convenienza abitativa e una grande sproporzione tra lo stipendio medio, che è del 39% superiore alla media nazionale, e il prezzo medio delle proprietà residenziali, che sono sopra alla media nazionale fino al 117%.

Secondo i dati del 2018 analizzati da Poštová Banka, gli appartamenti con il prezzo più alto al metro quadrato sono della tipologia “studio” (1.956 euro) e gli appartamenti con una camera (1.828 euro), mentre gli immobili più economici sono gli appartamenti bilocali (1.625 euro).

