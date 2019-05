Settantacinque ospedali aderiscono ad allerta sciopero: servono più fondi

I 75 ospedali slovacchi di piccole e medie dimensioni riuniti nell’Associazione degli ospedali slovacchi (ANS) hanno l’intenzione di aderire all’allerta di sciopero avviato dal sindacato dei servizi sanitari e sociali se nel frattempo, entro la metà di maggio, non sarà trovata dal governo una soluzione per aumentare i fondi nel settore della sanità.

L’ANS vorrebbe inoltre chiedere alla Corte costituzionale l’esame di costituzionalità delle recenti leggi che introducono maggiori costi per i voucher ricreativi e mggiorazioni salariali per i turni notturni e del fine settimana, senza che il Parlamento abbia conseguentemente fissato una copertura finanziaria aggiuntiva.

Queste due misure approvate negli ultimi mesi, dicono dall’ANS, dovranno essere finanziate dagli ospedali in qualità di datori di lavoro, ma non ci sono le risorse per sostenere tali costi, anzi i membri di ANS hanno già un buco di circa 17 milioni di euro. Facendo presente che è la prima volta che una associazione di datori di lavoro si unisce a un potenziale sciopero dichiarato da un sindacato di lavoratori, ANS (i cui soci impiegato circa 26.000 dipendenti) afferma che il sistema sanitario slovacco necessita di almeno altri 150 milioni di euro per riuscire a coprire le modifiche legislative di quest’anno. E questo accade in un momento in cui le principali assicurazioni sanitarie hanno dichiarato un bilancio in rosso (16 milioni solo per l’assicuratore statale VsZP che copre il 60% della popolazione).

