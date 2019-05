Pellet contraffatto e milioni di Iva evasa con ditte fittizie all’Est, anche in Slovacchia

Importavano pellet contraffatto dall’ Europa dell’Est per non pagare l’Iva e ottenere maggiori guadagni. Undici imprenditori, e tra questi una donna di 50 anni, B.T., residente a Vercelli, sono finiti nei guai al termine di un’operazione condotta dalla guardia di finanza di Udine. Per un uomo di Ivrea, 65 anni, considerato a capo dell’organizzazione, sono anche scattate le manette. Secondo gli investigatori il gruppo sarebbe riuscito a sottrarre all’erario qualcosa come undici milioni di euro.

Le indagini

Gli accertamenti della guardia di finanza sono partiti nel 2017, una volta individuato un anomalo flusso di pellet importato, sulla piazza friulana, da due aziende locali, gestite da altrettanti cittadini russi. Dopo il sequestro di alcuni carichi di pellet i finanzieri hanno iniziato ad analizzare gli scambi commerciali della filiera di importazione e vendita del combustibile. Ed è allora che gli investigatori si sono accorti di un giro di pellet contraffatto sul quale veniva completamente evasa l’Iva.

Meccanismo collaudato

Il meccanismo, architettato da cinque piemontesi, tra cui un commercialista, e dai due cittadini russi, prevedeva l’acquisto di pellet da alcune società dell’Est Europa e, prima ancora dell’importazione in Italia, la rivendita ad altre due ditte «filtro», aperte per assolvere agli obblighi doganali e, subito dopo, scomparse assieme all’ingente debito d’imposta maturato.

La filiera

La ricostruzione della filiera, emersa grazie a complessi riscontri ottenuti in Austria, Slovacchia e Slovenia, dove il gruppo aveva costituito società fittizie, ha permesso di individuare il profitto illecito e di contestare, oltre alla frode fiscale, anche altri reati, commessi principalmente dai due soggetti più attivi, l’imprenditore eporediese di 65 anni, e l’imprenditrice vercellese che avevano anche sottratto l’identità a due cittadini romeni per ottenere fidi bancari e conti correnti che, diversamente, non sarebbero mai stati concessi.

I sequestri

L’imprenditore di Ivrea è ora agli arresti domiciliari. A carico degli altri coinvolti, tutti denunciati dalla procura di Udine, è stato formalizzato dalla guardia di finanza il sequestro di beni e valori per 3,5 milioni di euro. Il pellet sequestrato, pari ad oltre 750.000 chili, verrà devoluto ad organizzazioni umanitarie per l’impiego a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali.



(Tratto da Alessandro Previati, cc by nc nd)

Foto Freeimages CC0