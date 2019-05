Smer-SD in testa ai sondaggi davanti a ĽSNS e PS-Spolu

L’attuale partito leader della maggioranza al governo, il socialdemocratico Smer-SD, risulta ancora in testa nel sondaggio realizzato all’inizio di maggio dall’agenzia AKO e pubblicato oggi. Il 19,1% degli elettori avrebbe votato per Smer alle elezioni parlamentari, seguito dal partito di estrema destra Kotleba-Partito popolare Nostra Slovacchia (ĽSNS) che sarebbe secondo con il 13,9%. Rispetto al mese precedente il partito di Kotleba, che la Corte Suprema ha deciso pochi giorni fa di non sciogliere, ha guadagnato quasi 2,4 punti percentuali, dice AKO. Al terzo posto la coalizione di partiti non parlamentari Progresivne Slovensko – Spolu (Slovacchia progressista – Insieme) che sarebbe terza con il 13,7%.

Seguono i liberali di SaS al 13,1%, OLaNO al 9.2%, Sme Rodina all’8.3%. Il Partito nazionale slovacco (SNS) avrebbe l’8%, il ​​Movimento cristiano democratico (KDH) il 6,6% e Most-Hid il 5%, appena sufficiente per entrare in Parlamento.

(Red)