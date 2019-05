La Slovacchia firmerà Convenzione europea su sicurezza negli stadi

La Slovacchia dovrebbe firmare una Convenzione del Consiglio d’Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza, e servizi durante le partite di calcio e ad altri eventi sportivi. Il ministro dell’Interno Denisa Sakova ha in questo senso per i commenti interdipartimentali. La convenzione obbliga i firmatari a elaborare politiche per l’osservanza della legge negli stadi e nei palazzetti dello sport. Il documento riguarda principalmente le espressioni di violenza e razzismo connesse al teppismo calcistico. L’obiettivo della convenzione è creare un’atmosfera sicura in stadi e arene che siano inclusivi per tutti le fascie di popolazione, compresi i bambini, gli anziani e i disabili.

(Red)

Foto Francesco Pizzigallo: finale di Coppa Slovacchia 2019