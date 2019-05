Il premier Pellegrini ricevuto alla Casa Bianca da Trump

Il primo ministro slovacco Peter Pellegrini (Smer-SD) è stato ricevuto venerdì alla Casa Bianca dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. , che Pellegrini ha detto essere stato piacevole, amichevole e costruttivo, ed essersi prolungato anche più di quanto si aspettasse, i due hanno elogiato le relazioni bilaterali tra i loro paesi e la partnership all’interno della NATO. Il presidente americano ha in particolare lodato la recente decisione del governo slovacco di acquistare quattordici aerei da combattimento F-16 e gli elicotteri Black Hawk.

«I nostri rapporti reciproci sono molto buoni, questa è la prima visita di un primo ministro slovacco nello Studio ovale», ha dichiarato Trump, che ha elogiato i risultati economici della Slovacchia. «Sono molto felice perché sei una grande persona, le nostre relazioni non sono mai state migliori di adesso», ha detto a Pellegrini. Trump ha apprezzato le misure adottate dalla Slovacchia per aumentare il budget della difesa concordato inm ambito Nato, perché, ha sottolineato, «gli Stati Uniti contribuiscono in modo sproporzionato alla difesa rispetto agli altri paesi membri». Il presidente degli Stati Uniti ha anche parlato dei risultati economici del suo paese, rilevando che la disoccupazione è al 3,6%, il tasso più basso dal 1969.

President Trump welcomed Prime Minister Peter Pellegrini of the Slovak Republic for his first visit in the Oval Office today! — The White House (@WhiteHouse)

Pellegrini ha detto di essere stato molto contento di aver trascorso la giornata alla Casa Bianca, tra l’altro in un anno in cui la Slovacchia festeggia «30 anni di libertà», un processo in cui «gli Stati Uniti hanno giocato un ruolo fondamentale». «Sono molto felice di dire oggi che gli USA e la Slovacchia sono partner e alleati stabili. (Trump) ha detto che la Slovacchia ha una storia di grande successo. Attualmente in Slovacchia sono stati creati migliaia di nuovi posti di lavoro e il tasso di disoccupazione è il più basso della sua storia», ha affermato il premier, congratulandosi con la controparte per i numeri altrettanto buoni. Riguardo alle spese per la difesa, Pellegrini ha detto di essere contento che anche il suo paese stia facendo di più, e «Posso dire che raggiungeremo il 2% del PIL prima di quanto pianificato», vale a dire nel 2022 invece del 2024. Quest’anno gli investimenti nazionali nella difesa dovrebbero raggiungere l’1,73% del PIL, anticipando il programma che prevedeva il raggiungimento dell’1,6% del PIL solo nel 2020.

Uno dei temi di cui i due leader hanno discusso è stato la lotta contro l’immigrazione illegale, e Pellegrini ha dichiarato di aver anche affrontato con Trump il tema dei dazi doganali, che possono avere una influenza rovinosa sull’export industriale della Slovacchia, principalmente nel settore automobilistico. Pellegrini si augura che si possano azzerare tutti i dazi, sia dagli Stati Uniti verso l’UE che viceversa. Pellegrini ha spiegato a Trump come l’economia slovacca venisse colpita dall’imposizione di dazi doganali sulle automobili importate dall’UE, una decisione che ci si aspetta Trump prenderà a breve. Secondo il premier slovacco, si è trattato di «una nuova informazione per il presidente Trump che la Slovacchia sta già producendo 1,2 milioni di veicoli [all’anno] e che la cifra aumenterà a 1,4 milioni con l’aggiunta della produzione di Jaguar Land Rover». Secondo Pellegrini, Trump avrebbe capito che i dazi doganali impatteranno sia la Germania che la Slovacchia.

Pellegrini ha spiegato che essere stato ricevuto alla Casa Bianca è un onore non solo per lui, ma anche per il suo paese, e ha invitato il presidente degli Stati Uniti a venire in Slovacchia. Della delegazione slovacca faceva parte anche il ministro degli Affari esteri ed Europei Miroslav Lajčák, completamente soddisfatto di come si sia svolta la visita. Gli slovacchi hanno fatto notare che anche la delegazione americana era di alto livello, con diversi alti funzionari tra i quali il Segretario di stato Mike Pompeo che in febbraio aveva visitato Bratislava.

Lajčák aveva ricordato prima della partenza che con Trump gli Stati Uniti hanno riportato la loro attenzione verso l’Europa Centrale, dopo che durante il mandato dell’ex presidente Barack Obama gli Usa davano l’impressione di non essere così interessati politicamente all’Europa centrale e orientale. Il ministro era stato a Washington il mese scorso per preparare la visita, e aveva avuto tra l’altro incontri con Mike Pompeo e il consulente della sicurezza nazionale John Bolton.

Al contrario di quanto anticipato, Pellegrini e Trump avrebbero toccato soltanto di striscio il tema dell’Accordo di cooperazione per la difesa (DCA) tra Bratislava e Washington, che è un tema particolarmente sensibile per l’alleato di governo Partito nazionale slovacco (SNS) che non ne vuole sentir parlare. Come ha spiegato il primo ministro domenica in televisione, questo argomento dovrebbe essere discusso a “livello di esperti” e non tra due capi di governo. «Nella nostra dichiarazione congiunta c’è solo una piccola menzione di possibili accordi», ha affermato. I negoziati con la controparte Usa sono compito del ministero degli Esteri slovacco. Pellegrini ha ricordato, anche per rassicurare l’alleato SNS, che «Nessuno firmerà alcun accordo con nessun paese che possa minacciare la sovranità del nostro paese».

DARY PRE PREZIDENTA A PRVÚ DÁMU Do Bieleho domu som, samozrejme, neprišiel s prázdnymi rukami. Vo videu sa dozviete, aké dary som priniesol americkému prezidentovi a prvej dáme. Uverejnil používateľ Piatok 3. mája 2019

Il primo ministro Pellegrini ha portato a Washington doni speciali. A Donald Trump ha regalato una mazza da baseball in ricordo del primo allenatore e amico di lunga data del presidente americano, , che aveva radici slovacche dal villaggio di Klátova Nová Ves (distretto di Partizánske). L’omaggio per Melania Trump era invece un costume tradizionale con decorazioni tipiche della Slovacchia centrale.

