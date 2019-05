DiscoverEU: arrivano nuovi pass per i giovani europei

La Commissione europea ha dato il via a una nuova tornata di candidature per ottenere i . Tutti i diciottenni dell’UE hanno tempo fino al 16 maggio 2019 per partecipare e garantirsi l’opportunità di scoprire l’Europa tra il 1° agosto 2019 e il 31 gennaio 2020.

Questa nuova edizione è lanciata sulla scia del grande successo del primo anno dell’iniziativa che consente ai giovani di esplorare la diversità culturale e i valori condivisi dell’Europa. Per il secondo anno di DiscoverEU, l’intenzione della Commissione europea è quella di rafforzare la dimensione di apprendimento del progetto. I partecipanti riceveranno informazioni e consigli sui luoghi da visitare in Europa e, se interessati, potranno inoltre richiedere un diario di viaggio nel quale registrare le loro esperienze e le riflessioni che ne scaturiscono. I partecipanti avranno poi la possibilità di essere coinvolti, nel corso dei loro viaggi, in eventi organizzati orientati alla creazione di comunità.

La Commissione sta al tempo stesso lavorando per rendere DiscoverEU più inclusivo e più accessibile a tutti, semplificando ulteriormente l’utilizzo del sistema di candidatura, fornendo consigli per contenere i costi di viaggio e tenendo conto il più possibile delle necessità dei giovani con disabilità per consentire loro di viaggiare.

Il Commissario Tibor Navracsics, responsabile per l’Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, ha dichiarato: «Sono fiero di portare avanti l’iniziativa DiscoverEU e di offrire ad altri giovani la possibilità di vivere un’esperienza davvero europea. Mi auguro che la partecipazione a DiscoverEU possa spingerli a impegnarsi nelle rispettive comunità locali e a divenire ambasciatori dell’Europa, per esempio votando alle elezioni del Parlamento europeo, incoraggiando i loro coetanei a fare altrettanto oppure collaborando con noi alla costruzione di società dinamiche. I giovani sono il futuro dell’Europa ed è fondamentale che la loro voce sia ascoltata».

Chi può partecipare e come?

I candidati devono essere nati tra il 2 luglio 2000 e il 1º luglio 2001 (inclusi) ed essere disposti a viaggiare tra il 1° agosto 2019 e il 31 gennaio 2020 per un periodo massimo di 30 giorni. Gli interessati possono presentare la propria candidatura attraverso il Portale europeo per i giovani. Un comitato di valutazione esaminerà le candidature e selezionerà i vincitori. I candidati saranno informati dei risultati della selezione nel giugno 2019.

I giovani prescelti potranno viaggiare da soli oppure in gruppi formati al massimo da cinque persone. Di norma, useranno il treno. Tuttavia potranno anche utilizzare, se necessario, altri mezzi di trasporto come l’autobus o il traghetto o, in casi eccezionali, l’aereo, così da rendere possibile una partecipazione da ogni angolo del continente. In tal modo potranno partecipare all’iniziativa anche i giovani che vivono in regioni remote o insulari dell’UE.

DiscoverEU è un’esperienza di viaggio aperta ai giovani europei, compresi quelli provenienti da contesti svantaggiati, che consente loro di imparare viaggiando. La Commissione ha lanciato l’iniziativa nel giugno 2018 con una dotazione di bilancio iniziale di 12 milioni di €; la dotazione per il 2019 è di 16 milioni di €. DiscoverEU ha finora offerto a circa 30.000 giovani l’opportunità di viaggiare attraverso l’Europa per scoprire il ricco patrimonio culturale del continente, entrare in contatto con altre persone, imparare da altre culture e toccare con mano ciò che unisce l’Europa. Il primo anno di DiscoverEU ha riunito migliaia di giovani, che hanno dato vita a una comunità diffusa in tutta Europa. I partecipanti, che non si erano mai incontrati prima, si sono messi in contatto attraverso i social media e hanno formato gruppi per viaggiare da una città all’altra o ospitarsi a vicenda.

La Commissione europea prevede di varare una quarta edizione entro la fine del 2019.

La Commissione europea ha proposto una dotazione di bilancio di 700 milioni di € per DiscoverEU nell’ambito del futuro programma Erasmus nel prossimo bilancio a lungo termine dell’UE (2021-2027). Se il Parlamento europeo e il Consiglio approveranno la proposta, saranno 1,5 milioni i diciottenni che potrebbero partire tra il 2021 e il 2027.

