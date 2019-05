Prorogato il bando per le traduzioni di opere culturali

Il Bando di concorso per la concessione di “Premi per le traduzioni da finanziare con il Fondo per il potenziamento della cultura e della lingua italiana all’estero“, pubblicato dalla Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali del Mibac, che inizialmente sarebbe dovuto scadere il 31 marzo, è stato prorogato al 31 maggio 2019, data ultima pe la presentazione delle domande.

Il bando viene finanziato con il Fondo per il potenziamento della cultura e della lingua italiana all’estero. Per il 2019 sono banditi dieci premi in denaro per traduzioni in lingua italiana da lingue straniere o in lingua straniera dall’italiano. Sono ammesse tre tipologie di opere: Opere letterarie in prosa e poesia; Opere di critica letteraria, critica artistica, saggistica, ricerca scientifica; Sceneggiature cinematografiche e teatrali. A seconda della loro tipologia, le opere devono rappresentare, analizzare, o porsi in relazione con l’Italia, la sua storia, cultura, arte e letteratura, e contribuire alla loro diffusione all’estero.

Saranno valutate esclusivamente traduzioni pubblicate non oltre i 5 anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando, e già pubblicate alla data di entrata in vigore del medesimo. Nella valutazione verrà data priorità alle traduzioni di opere che riguardino la vita e l’opera di Raffaello Sanzio o che presentino elementi di connessione con le commemorazioni per il cinquecentenario della morte dell’artista.

Possono presentare domanda singoli traduttori, case editrici, case di produzione cinematografica e teatrale di nazionalità italiana o straniera. I candidati dovranno presentare domanda di partecipazione al “Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione Generale Biblioteche e Istituti culturali, Via Michele Mercati 4, 00197 Roma” entro il 31 maggio 2019.

Il bando intende sostenere la diffusione della letteratura italiana all’estero, che pure gode di ottima salute, come dimostrano le molte traduzioni – tanto di opere classiche quanto contemporanee – presentate nelle scorse settimane.

Per maggiori info vedere qui.

(aise)