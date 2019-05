Il partito Smer-SD approva la nomina di Kamenický alle Finanze

La direzione del partito di governo Smer-SD ha approvato martedì all’unanimità la nomina del deputato Ladislav Kamenický, attualmenta a capo della commissione parlamentare Finanze, per la carica di ministro delle Finanze. Il mese scorso si era dimesso da tale incarico dopo sette anni Peter Kažimír, che diventerà governatore della Banca centrale della Slovacchia il mese prossimo. Al momento il ministero è retto ad interim dal premier Pellegrini.

Il primo ministro Peter Pellegrini ha dichiarato che la scelta è stata «molto difficile», dato il livello del precedessore in quella funzione, «ma sono molto soddisfatto della nomina» di Kamenický che era «il nome che io prediligevo». La nomina sarà presumibilmente fatta dal presidente Andrej Kiska la prossima settimana. Per ora il ministro in pectore non ha detto una parola, indicando che il suo programma da ministro sarà reso noto soltanto dopo la sua nomina.

(Red)