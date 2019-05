Appalti pubblici, a poche aziende le commesse dello Stato nel settore IT

Secondo una analisi riportata dal sito del settimanale , i ministeri e altre autorità statali e pubbliche hanno concluso negli ultimi cinque anni tramite gare di appalto pubblico 7.700 contratti per l’acquisto di software, hardware o servizi digitali. Li ha classificati il portale che tiene conto di tutti gli appalti pubblici in Slovacchia, raccogliendo i dati dal sito ufficiale della pubblica amministrazione slovacca .

Sebbene nella lista dei vincitori siano finite ben 829 società diverse, che hanno vinto uno o più concorsi per la fornitura di beni o servizi IT allo Stato, una parte molto consistente dell’intero portafoglio di ordini è stato aggiudicato a un ridotto manipolo di imprese. L’1% delle aziende ha ricevuto metà degli ordini.

Tra le tante commesse andate in gara ci sono servizi elettronici come la registrazione dei veicoli, la carta di identificazione elettronica, il centro dati delle città e dei comuni, l’infrastruttura centrale per le istituzioni di ricerca e sviluppo o la cartella elettronica centrale.

