Ultime iscrizioni alla Matchmaking Fair Nitra 2019

Rimangono pochissimi giorni per registrarsi per gli incontri B2B organizzati dall’Agenzia slovacca per lo sviluppo del commercio e degli investimenti SARIO nel corso della Slovak Matchmaking Fair Nitra 2019 (Borsa della cooperazione slovacca) che si svolge appunto a Nitra il 22 maggio 2019 come evento collaterale della 26a Fiera internazionale dell’industria meccanica. L’evento di matchmaking prevede trattative commerciali bilaterali tra aziende slovacche e straniere che offrono o cercano collaborazione nel settore dell’industria elettromeccanica e dei relativi settori produttivi. Maggiori informazioni a questo link.

(Red)