Demografia, in Slovacchia più anziani che bambini nel 2018

Alla fine dello scorso anno la popolazione della Slovacchia era composta di 5.450.421 persone, 7.301 in più rispetto al 2017. I aggiornati, diffusi oggi dall’Ufficio di Statistica slovacco, indicano che continua l’invecchiamento della popolazione slovacca, e il numero di anziani ha superato nel 2018 per la prima volta il numero di bambini.

Nel 2018 sono nati 57.639 bambini in ​​Slovacchia, con una moderata flessione rispetto all’anno precedente (57.969), mentre le 54.293 persone morte nel 2018 sono un po’ di più delle 53.914 dell’anno precedente. L’aumento naturale della popolazione è stato di 3.346 persone, in calo in termini annuali a causa della maggiore mortalità e del minor tasso di natalità, secondo l’Ufficio di Statistica.

Il numero e la proporzione di persone oltre i 65 anni, 874.000 individui pari al 16% della popolazione, e la diminuzione del numero e percentuale di bambini sotto i 14 anni, ovvero 858.000 pari al 15,6%, ha provocato il sorpasso dei primi sui secondi per la prima volta nel paese. Al 31 dicembre 2018 c’erano dunque 102 anziani ogni 100 bambini, e l’età media degli slovacchi è aumentata a 40 anni, 9 mesi e 18 giorni.

Anche le migrazioni hanno inciso sulla movimentazione della popolazione nell’anno 2018, con un numero di immigrati che ha superato il numero di emigranti di quasi 4.000 persone.

Lo scorso anno ha visto una leggera flessione nel numero di matrimoni, che sono stati 31.177, un dato che ha visto interrompere un trend di aumento che continuava dal 2014, mentre si sono divorziate 9.560 coppie, quasi lo stesso numero del 2017. In questo caso, il trend negli ultimi tre anni è stato più o meno costante, dopo che per oltre un decennio il tasso di divorzi era in continuo calo.

(Red)

Illustr. BS/pix CC0