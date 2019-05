A Bratislava incontro tra gli Alpini di Asti e il Gruppo Alpini Slovacchia

Si è svolto la sera del 25 aprile all’hotel Carlton di Bratislava un incontro tra gli Alpini della sezione di Asti ed il Gruppo di Slovacchia. Gli alpini astigiani hanno fatto tappa a Bratislava prima di proseguire per il loro viaggio in Polonia. Il folto gruppo, composto da oltre 50 persone e guidato dal presidente Fabrizio Pighin, ha approfittato dell’occasione per visitare la città e per conoscere gli esponenti del Gruppo alpini locale col quale avevano preso contatto già dallo scorso anno.

Si sono dunque viste delle “penne nere” per le vie della capitale, cosa che ha attirato l’attenzione di non pochi italiani che si trovavano in quel momento a passeggiare per il centro e che non hanno mancato di scambiare qualche parola e salutare gli alpini piemontesi. Nella foto in alto il momento della consegna al presidente della sez. di Asti Fabrizio Pighin di un libro ricordo da parte del capogruppo di Slovacchia Alessandro Zazzeron.

(Red)