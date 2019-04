Incendio senza conseguenze a un hotel nel centro di Bratislava

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire oggi nel centro di Bratislava per un incendio scoppiato nell’hotel Park Inn su Rybné námestie, sulla riva sinistra del Danubio nei pressi del Ponte SNP. Sono intervenuti più di due dozzine di pompieri con sette mezzi, e 93 persone sono state evacuate dall’edificio; nessuno è rimasto ferito. Il fuoco ha attaccato un pezzo di facciata sul lungofiume e l’isolamento termico fino a un’altezza di 10 metri. Per spegnere le fiamme i vigili del fuoco hanno prima smantellato parte della facciata e dell’isolamento per trovare focolai nascosti utilizzando anche una termocamera. Il fumo si è propagato nell’ingresso dell’albergo, che tuttavia non è stato toccato dal fuoco.

L’incendio, la cui prima notizia risale all’una circa, è stato spento del tutto poco prima delle 3 di oggi pomeriggio, e una indagine è già stata aperta sulle cause che lo hanno provocato. Il Park Inn è stato da poco ricostruito ed è diventato famoso per la sua nuova facciata di design, che inizialmente era stata molto criticata e qualche mese fa la proprietà aveva promesso che sarebbe stata rielaborata.

(Red)



Foto: Vigili del fuoco – HaZZ