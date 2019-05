Arrivano nuove banconote da 100 e 200 euro, lavabili e non falsificabili

La Banca Centrale Europea ha messo in circolazione le nuove banconote da 100 e 200 euro: oltre ad essere praticamente impossibili da falsificare sono resistentissime a tutto. Nei test sono state messe in lavatrice, in forno e persino stirate.

Possono essere messe in lavatrice, lasciate per ore al sole e persino stirate: si tratta delle nuove banconote da 100 e 200 euro immesse in circolazione da oggi dalla Banca Centrale Europea. L’annuncio di un “restyling” risale al settembre dell’anno scorso e i nuovi pezzi fanno parte della serie Europa, “che offre una migliore protezione dalla falsificazione, rendendo le banconote in euro ancora più sicure”, si legge sul sito di Bankitalia.

Nel “vecchio continente” le banconote da 100 e 200 euro sono sovente usate sia come mezzo di pagamento sia come riserva di valore. A fine giugno dello scorso anno circolavano 2,7 miliardi di banconote da 100 (13% di tutti i biglietti in euro in circolazione) contro 2,5 miliardi di banconote da 10 euro (12% circa del totale). In termini di valore il pezzo da 100 è il secondo più importante dopo quello da 50 e rappresenta quasi un quarto (23%) del valore di tutte le banconote in circolazione. Quelli da 200 euro rappresentano invece l’1% del numero di biglietti in euro in circolazione e il 4% del valore totale.

L’ologramma con satellite (posto nella parte superiore della striscia argentata) è la nuova caratteristica di sicurezza di questi biglietti: muovendoli appare il simbolo € che ruota attorno al numero e che è più distinguibile quando esposto a luce diretta. Altra novità il numero verde smeraldo: inclinando una banconota, la cifra brillante nell’angolo inferiore sinistro produce l’effetto di una luce che si sposta in senso verticale; il numero inoltre cambia colore, passando dal verde smeraldo al blu scuro. La novità più interessante delle nuove banconote da 100 e 200 euro è però indubbiamente quella della resistenza. I nuovi biglietti sono stati sottoposti a picchi di temperature, stirati, immersi nell’acqua, accartocciati o persino lavati in lavatrice.

Le banconote da 100 e 200 euro della prima serie continueranno a circolare insieme alle nuove banconote, ma verranno gradualmente ritirate dalla circolazione. La data di scadenza delle prime banconote della serie sarà annunciata con largo anticipo. Tuttavia, anche dopo tale data, queste banconote manterranno il loro valore e saranno scambiabili nell’area dell’euro a tempo indeterminato. Dopo le banconote da 5, 10, 20 e 50 euro, quelle da 100 e 200 sono le ultime due denominazioni della serie Europa, che ora sarà completa, senza la tanto chiacchierata banconota da 500 euro, il taglio preferito dalla criminalità e quello più difficilmente scambiabile negli esercizi commerciali. Quest’anno, con l’entrata in vigore di una direttiva del 2016, tutte le diciannove banche centrali del sistema dell’euro ne hanno fermato la stampa, ma i vecchi bigliettoni da 500 euro ancora circolanti avranno valore legale per un periodo di tempo illimitato fino al loro esaurimento.

