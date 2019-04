Volkswagen chiude fabbrica a Košice e sposta tecnologie in Germania

Il costruttore automobilistico tedesco Volkswagen ha chiuso uno dei suoi quattro stabilimenti in Slovacchia. Si tratta dell’impianto più piccolo del gruppo sul territorio slovacco, situato nel parco industriale di Haniska, vicino a Košice. Nel sito, che impiegava circa un centinaio di persone, sono state prodotte dal 2004 ad oggi 135.000 automobili per il mercato russo. In particolare, il lavoro della fabbrica consisteva nello smontaggio di veicoli prodotti nello stabilimento di Bratislava per trasportarli in treno in Russia, dove venivano nuovamente assemblati. Questo sistema ha permesso per anni a Volkswagen Slovakia di non pagare gli alti dazi doganali imposti dalla Russia sulle importazioni di automobili. Dal 2012 i dazi sono stati molto ridotti in seguito all’adesione della Federazione russa all’Organizzazione mondiale del commercio (WTO), rendendo l’attività dello stabilimento non più necessario.

Sempre in questi giorni la società tedesca ha deciso di trasferire la stampante 3D utilizzata dal 2017 per produrre ricambi in alluminio e nuovi materiali nella fabbrica di Stupava (regione di Bratislava) alla propria sede principale di Wolfsburg, in Germania, dove in collaborazione con HP è stato aperto un centro stampa 3D avanzato che consentirà la produzione di parti complesse di veicoli. Questo centro rientra nel piano di Volkswagen, in accordo con i sindacati tedeschi, di creare 9.000 posti di lavoro in Germani nelle aree innovative come la gestione dei dati, la programmazione, le auto a guida autonoma e la stampa 3D. Il gruppo tuttavia ha annunciato che entro il 2020 licenzierà circa 30.000 dipendenti, soprattutto in Germania dove gli esuberi .

Lo stabilimento di Bratislava ha intanto prodotto a fine marzo il milionesimo Suv Touareg a marchio Volkswagen, dopo 17 anni di produzione. L’auto da record, alla sua terza generazione, è stata prodotta per un cliente polacco.

