Necessaria una riforma per alzare il pessimo livello di fiducia nella polizia

Solo il 45% degli slovacchi si fida della polizia slovacca, uno degli indici più bassi in Europa secondo i risultati dell’indagine Eurobarometro del 2018 che fissa al 72% la media nell’Unione europea. Il livello più basso di fiducia nei confronti del Corpo di Polizia è stato registrato nel marzo 2018, poco dopo l’omicidio del giornalista investigativo Ján Kuciak e della sua fidanzata Martina Kušnírová. Allora fu soltanto il 38% degli intervistati slovacchi ad affermare la propria fiducia della polizia. L’aumento dell’indice al 45% dopo sei mesi non significa tuttavia un grande passo, considerando che nei paesi vicini la fiducia dei cittadini nelle forze di polizia è ben maggiore: ad esempio, al 77% in Austria e al 63% nella Repubblica Ceca e in Ungheria.

Allo scopo di migliorare la percezione della gente nelle forze dell’ordine è nata l’iniziativa , che in una conferenza stampa ha suggerito una serie di proposte e misure da adottare per raggiungere questo obiettivo, con poliziotti più trasparenti, affidabili e professionali. La riforma cui pensa l’iniziativa è suddivisa tra misure interne ed esterne. Tra queste ultime si citano azioni miranti a garantire l’indipendenza politica della polizia, il controllo pubblico sulla scelta dei funzionari e una maggiore credibilità nella polizia. Quanto alle modifiche da fare dal di dentro, la riforma dovrebbe fissare regole precise per gli avanzamenti di carriera degli agenti di polizia, la loro remunerazione in base a criteri di rendimento, un’adeguata retribuzione e l’uguaglianza davanti alla legge per garantire la punizione dei poliziotti anche per reati minori. Nel lungo termine sarà poi necessario aggiornare il codice penale, il codice di procedura penale e la legge sul Corpo di Polizia.

La Iniciatíva Za lepšiu políciu riunisce 20 forze di polizia, vigili del fuoco, servizi di emergenza e funzionari del ministero degli Interni nelle sue varie componenti.

(Red)

Foto MV SR