Summit V4-Giappone. Abe: nostre aziende apprezzano vostro potenziale

Nel summit del V4 con il Giappone che si è svolto ieri al castello di Bratislava, i cinque leader di cooperazione scientifica e tecnica, della cooperazione tra l’Unione europea e Tokio in relazione all’accordo commerciale UE-Giappone entrato in vigore nel febbraio 2019, di cambiamenti climatici e del modo in cui l’Europa e il Giappone vi fanno fronte. Inoltre, le parti hanno toccato temi di interesse comune globale come l’economia digitale, la tassazione delle piattaforme digitali transnazionali, la gestione dei dati e la loro protezione.

In un momento di crisi del multilateralismo, ha detto il premier slovacco Peter Pellegrini, padrone di casa in quanto presidente di turno del Gruppo Visegrad, «è importante per noi essere in grado di trovare una soluzione a livello internazionale nelle questioni cruciali affrontate dai nostri continenti, perché non è giusto e appropriato in molte aree adottare soluzioni locali o nazionali che non contribuiscono equilibrio globale». Egli ha ricordato che i paesi V4 rappresentano una delle regioni in più rapida crescita dell’UE e hanno una posizione simile e unita sulle questioni chiave e le sfide che l’UE deve affrontare. «Una crescita economica stabile rafforza l’importanza dei paesi di Visegrad in Europa, e molte aziende giapponesi hanno in questi paesi aziende o filiali», ha risposto il primo ministro giapponese Shinzo Abe, che ha lodato la forza e la stabilità dell’industria automobilistica in Slovacchia, e dei buoni esempi delle aziende operanti nella Repubblica Ceca nel campo della robotica, nonché delle imprese in Polonia e Ungheria. «Le aziende giapponesi hanno compreso velocemente l’enorme potenziale dei paesi V4», ha detto Abe.

I quattro leader centroeuropei hanno sottolineato l’importanza della cooperazione internazionale tra loro e il Giappone e del suo rafforzamento, anche grazie al recente accordo di libero scambio tra Tokio e l’Unione europea.

