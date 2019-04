Il primo ministro slovacco incontrerà il presidente Donald Trump

Il primo ministro slovacco Peter Pellegrini (Smer-SD) sarà la prossima settimana negli Stati Uniti dove incontrerà il presidente alla Casa Bianca Donald Trump venerdì 3 maggio. Secondo dato sul sito del governo, i due capi di governo discuteranno una serie di questioni in particolare nel campo della cooperazione economica e della difesa. Gli Stati Uniti sono il decimo mercato più importante per gli esportatori slovacchi, e le imprese statunitensi sono tra gli investitori più significativi in Slovacchia, con una forza lavoro complessiva nel paese di 23.000 dipendenti. Nel frattempo, alcune aziende slovacche dell’innovazione e tecnologia stanno iniziando a espandersi con successo negli Stati Uniti.

Parlando con i giornalisti prima della riunione di governo, Pellegrini ha ammesso oggi che si dovrebbe anche discutere con Trump dell’Accordo di cooperazione per la difesa (DCA) tra Washington e Bratislava, un tema che di recente ha provocato scintille all’interno della coalizione per la contrarietà del Partito nazionale slovacco (SNS), e della modernizzazione delle Forze armate slovacche, nonché dell’aumento della spesa per la difesa in Slovacchia, allo scopo di avvicinarsi come più volte annunciato al 2% del PIL previsto dal trattato di adesione alla NATO. Lo scorso anno è stato dichiarato che la spesa per la difesa slovacca dovrebbe aumentare dall’1,6% del PIL fino al 2020 al 2% entro il 2024.

Ma il premier slovacco intende anche porre a Trump la questione dei dazi doganali, visto che la Slovacchia «è il quinto maggior esportatore di auto negli Stati Uniti». Mi piacerebbe che fossero «azzerati i dazi doganali per i prodotti industriali, non solo dagli Stati Uniti all’UE ma anche viceversa», ha affermato Pellegrini, così da «aumentare gli scambi e creare più posti di lavoro». La visita, su invito del capo di Stato americano, si svolgerà nel trentesimo anniversario della Rivoluzione di velluto e nell’anno del 15° anniversario dell’adesione della Slovacchia alla NATO.

L’ultima volta che un primo ministro slovacco ha incontrato un presidente Usa è stato quando Robert Fico ha fatto visita al presidente Obama nel novembre 2013. In precedenza, la Casa Bianca aveva ospitato il primo ministro Mikulas Dzurinda nel marzo 2006.