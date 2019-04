12 fotografie per celebrare la Giornata mondiale della Terra

Un mese e due giorni dopo l’equinozio di primavera, da 49 anni si celebra la Giornata mondiale della Terra per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi dell’ambiente.

Come ogni anno, un mese e due giorni dopo l’equinozio di primavera, si celebra la Giornata Mondiale della Terra. Nel 2019 tale occasione era ieri 22 aprile, giorno in cui su spinta delle Nazioni Unite hanno preso parte alle celebrazioni 175 paesi con l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica sui gravosi temi ambientali con cui il mondo deve fare i conti oggi più che mai.

La Giornata Mondiale della Terra venne celebrata per la prima volta nel 1970, e da quel momento è diventata un’occasione educativa e informativa con cui organizzazioni, governi e cittadini fanno i conti con temi all’ordine del giorno come inquinamento, esaurimento delle risorse non rinnovabili, riciclo, tutela degli habitat ed estinzioni.

Per celebrare la ricorrenza, abbiamo raccolto alcuni scatti suggestivi in giro per il mondo. (Fonte )

(Sotto al titolo, colonia di pinguini Imperatore in Antartide).

