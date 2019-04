Libertà di stampa: la Slovacchia scende ancora, ora è 35esima

Nell’Indice di libertà di stampa appena pubblicato ( ), compilato annualmente dall’organizzazione non governativa Reporters Without Borders, il paese Slovacchia è sceso al 35esimo posto, con 23.58 punti, su 180 paesi monitorati, peggiorando di otto posizioni e 3.32 punti rispetto allo scorso anno. Dopo diversi anni in cui la Slovacchia ha risalito la classifica, arrivando alla 12esima posizione nel 2016, da allora il paese ha sempre perso numerose posizioni per quattro anni di seguito, passato al 17° posto nel 2017, al 27° nel 2018 e infine all’attuale 35°.

Si sono piazzati davanti alla Slovacchia, tra gli altri, anche molti paesi africani non particolarmente conosciuti per la libertà di stampa o la democrazia, come la Namibia e il Ghana. Ma alcuni dei paesi avanzati stanno comunque peggio, come la vicina Repubblica Ceca al 40° posto, l’Italia al 43°, gli Stati Uniti al 48°, la Polonia al 59°, la Croazia al 64°, Malta al 77° posto o l’Ungheria all’87°. La maggiore libertà nel mondo la possono godere i media di Norvegia, Finlandia, Svezia, Paesi Bassi e Danimarca.

Nel rapporto di Reporters without Borders che l’omicidio del giornalista investigativo Ján Kuciak nel febbraio 2018 «abbia innescato un terremoto politico senza precedenti in Slovacchia, causando uno shock nella comunità internazionale. Nel suo ultimo articolo, Kuciak aveva rivelato che la ‘ndrangheta calabrese aveva utilizzato contatti di alto livello all’interno del governo slovacco per sottrarre fondi dell’UE. Una seguente ondata di proteste nel paese ha costretto alle dimissioni il primo ministro Robert Fico e alcuni dei suoi ministri. La polizia slovacca ha arrestato nel settembre 2018 quattro persone per sospetto coinvolgimento nello svolgimento dell’omicidio di Kuciak e, nel marzo 2019, ha incriminato come sospetto mandante l’uomo d’affari Marian Kočner».

(La Redazione)

Foto pixabay