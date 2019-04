Sondaggio, Smer primo partito davanti a coalizione PS-Spolu e agli estremisti

Se le elezioni parlamentari si fossero tenute in aprile, il partito socialdemocratico Smer-SD avrebbe ottenuto il primo posto con il 19% dei voti, davanti alla coalizione composta da Progresivne Slovensko (PS) e Spolu che ottiene il 13,4% delle intenzioni di voto. Lo dice l’ultimo sondaggio svolto nella seconda settimana di aprile . Rispetto all’indagine precedente di marzo, si nota un calo di oltre il 3% per Smer e un aumento della preferenza per la coalizione PS-Spolu di più di 4 punti percentuali.

Al terzo posto si piazza la formazione di estrema destra Partito popolare Nostra Slovacchia (ĽSNS) con il 10,5%, davanti a Libertà e Solidarietà (SaS) con il 10,1% e Sme Rodina al 9,4%. Gente ordinaria e Personalità indipendenti (OĽANO) avrebbe ottenuto il 9,1%, il Partito nazionale slovacco (SNS) il 7,5% e il Movimento cristiano democratico (KDH) il 6,8%. Most-Hid, attualmente ‘terza gamba’ del governo, non riuscirebbe a superare la soglia di sbarramento, e con il 4,7% non riuscirebbe prendere seggi in Parlamento.

(Red)

Foto NRSR