Cresce a 860 euro il debito medio degli slovacchi

Il debito medio degli slovacchi , contro gli 800 del 2017, secondo una analisi della società KRUK. Si tratta di un valore persone superiore al debito medio del 2016, quando ammontava a 845 euro. Il 56% dei debitori sono uomini, che tendono a prendere in prestito somme maggiori rispetto alle donne, con una media superiore ai 950 euro. Le donne slovacche, il 44% del totale, hanno debiti per 760 euro in media.

Nella regione di Banská Bystrica risiede il numero più alto di debitori, quasi il 21% dei mutuatari slovacchi, con un debito medio di poco inferiore a 730 euro, il livello più basso su base regionale. Segue la regione di Nitra con il 18% di mutuatari e un debito medio di 830 euro. Il valore debitorio pro capite più alto – quasi 1130 euro – si riscontra nella regione di Bratislava, dove tuttavia si trova soltanto l’8% di tutti i mutuatari in Slovacchia.

La crescita dei prestiti in Slovacchia è la più alta di tutta l’UE, e il debito delle famiglie slovacche, che in relazione al reddito aveva già raggiunto i vicini cechi nel 2015, nel 2016 aveva eguagliato l’indebitamento degli italiani. capo di VÚB Banka, Zdenko Štefanides, «Nel 2018 il rapporto debito / reddito sembra andare oltre la soglia del 70% del reddito», avvicinandosi alla soglia di Germania e Austria.

Da tempo la Banca centrale slovacca continua a stringere le condizioni del credito, limitando il ​​rapporto tra l’ammontare del mutuo erogato e il valore della proprietà sottostante, ma questi criteri vanno soprattutto a colpire i giovani che non sono ancora riusciti a risparmiare. Negli ultimi cinque anni, tuttavia, la categoria dei clienti di mutui ipotecari tra 25 e 44 anni si è ridotta soltanto di circa il 3%. Nei prossimi cinque anni questo calo dovrebbe raggiungere quasi il dieci percento.

(Red)

Foto pixabay CC0