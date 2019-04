Errata corrige — Slovenské elektrárne, è stato eseguito un solo arresto, non due

Ci preme fare una correzione alla notizia data ieri riguardo al rilascio dell’ex amministratore delegato di Slovenské elektrárne (SE) Paolo Ruzzini. Le notizie sui media slovacchi, la mancata informazione del fatto da parte della polizia e una testimonianza di persona che si diceva informata dei fatti ci hanno tratto in inganno. L’Agenzia anticrimine nazionale NAKA ha eseguito un solo arresto all’aeroporto di Bratislava lunedì mattina. L’altro imputato nel caso, Nicola Cotugno, anch’egli ex capo di SE dal 2015 al 2016, che oggi dirige la struttura Enel in Cile, non è mai stato fermato. Ci scusiamo con l’interessato e con i lettori.

(Red)