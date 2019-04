Occupazione in crescita a febbraio 2019, +0,9% nell’industria

Nel febbraio 2019 i tassi medi di occupazione in Slovacchia sono aumentati nella maggior parte dei settori. Secondo i dati resi noti dall’Ufficio di Statistica in questi giorni, i risultati più evidenti rispetto al febbaio 2018 sono quelli visti nel comparto alberghiero (+8,4%), nelle costruzioni (+7,9%), nei servizi di mercato selezionati (+7%), in ristoranti e bar (+6,4%) e nelle imprese che si occupano di informazione e comunicazione – ICT (+5,2%). Nel settore dell’industria manifatturiera l’occupazione è aumentata di 9 decimi percentuali su base annua. Una leggera flessione si è invece verificata nel settore retail (-2%) e nel commercio all’ingrosso (-1,1%).

(Red)

Foto stockmonkeys.com cc by