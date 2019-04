Prezzi al consumo in Slovacchia in rialzo del 2,7% a marzo

I prezzi al consumo in Slovacchia sono aumentati a marzo del 2,7% su base annua, ha riportato lunedì l’Ufficio di Statistica slovacco. I maggiori rialzi si sono verificati nei settori abitazioni ed energia, del 4,4%, ristoranti e alberghi del 4,2%, cibo e bevande non alcoliche del 3,7%, e beni e servizi vari del 3,1%. A livello mensile, i prezzi sono cresciuti di 0,6 punti percentuali rispetto al mese precedente, particolarmente nei trasporti del 2,5%, nella categoria bevande alcoliche e tabacco e in quella dell’abbigliamento e calzature dell’1,6%, per cibo e bevande non alcoliche dell’1%. La media di crescita dei prezzi al consumo nei primi tre mesi di quest’anno è del 2,4%.

(Red)

Foto reverent CC0