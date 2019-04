Aumenti salariali a febbraio per tutti i settori, nell’industria +7,8%

Secondo le cifre diffuse venerdì dall’Ufficio di Statistica slovacco, i salari in Slovacchia hanno registrato un aumento generalizzato nel mese di febbraio 2019, con alcuni settori che hanno fatto performance particolarmente generose: lo stipendio mensile medio annuo (lordo) nel settore dei trasporti e magazzinaggio è salito del 10% a 949 euro, quello in ristoranti e bar, che tradizionalmente è il comparto con i salari più bassi, è cresciuto dell’8,3% a 496 euro, nel settore edile si è visto un aumento dell’8,2% a 684 euro, mentre gli stipendi nell’industria sono cresciuti mediamente del 7,8% per una paga lorda di 1.083 euro.

Quanto ai salari reali, febbraio ha visto un progresso del 7,5% annuo per le aziende di trasporto e magazzinaggio, del 5,9% nei ristoranti e bar, del 5,8% nell’edilizia e del 5,4% nell’industria manifatturiera.

Complessivamente, nei primi due mesi del 2019 gli stipendi nominali sono aumentati rispetto al corrispondente periodo del 2018 in particolare nelle categorie vendita e riparazione di autoveicoli (+10,7%), commercio all’ingrosso (+10,3%), trasporto e magazzinaggio (+9,6%), servizi vari (+9,3%), industria (+7,8%), commercio al dettaglio (+6,7%).

(Red)

