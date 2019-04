Immobili residenziali, crescita dei prezzi del 5,2% nel 2018

I prezzi degli immobili residenziali in Slovacchia sono aumentati in media del 5,2% nel 2018, e al 31 dicembre un metro quadrato veniva venduto ad un prezzo medio di 1.431 euro. L’ultimo trimestre ha registrato l’aumento più significativo, del 7,6% a 1.463 euro per metro quadrato. Secondo gli analisti di Poštová Banka gli slovacchi hanno pagato l’anno scorso il maggior prezzo a metro quadro per i piccoli appartamenti, ovvero monolocali (1.956 euro) e appartamenti con una camera (1.828 euro). Mentre gli immobili più economici erano gli appartamenti con due camere, costati in media 1.625 euro al metro.

(Red)

Foto ric011