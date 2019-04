Arrestato all’aeroporto l’ex ceo di Slovenské elektrárne Ruzzini

È stato arrestato questa mattina all’aeroporto di Bratislava, proveniente da Milano, l’ex presidente del consiglio di amministrazione di Slovenské elektrárne (SE) Paolo Ruzzini, l’uomo di Enel che nel 2006 prese le redini della società elettrica slovacca di cui il gruppo italiano acquistò il 66%. L’operazione è stata eseguita da una unità di polizia finanziaria della NAKA, l’Agenzia anticrimine slovacca, nell’ambito di una inchiesta sull’ampliamento della centrale nucleare di Mochovce, sulla base di una accusa emessa da un investigatore per lo stesso Ruzzini e Nicola Cotugno, in qualità di principali rappresentanti di SE al tempo cui si riferiscono le indagini. Anche Cotugno in seguito divenne presidente di SE dal 2015.

I reati contestati riguardano la violazione dei propri doveri nella gestione di attività di terzi. La polizia parla di un danno di oltre 22 milioni di euro relativamente alla gestione dei beni di Slovenské elektrárne, che anche dopo la privatizzazione è rimasta di proprietà dello Stato per il 34%.

Del fatto ne ha dato notizia con una certa enfasi la stessa polizia slovacca sulla sua pagina Facebook, postando un video dell’arresto, in cui tuttavia non si riconosce l’imputato. Secondo il portale , è l’ex presidente di Slovenské elektrárne Paolo Ruzzini, una notizia diffusa anche da altri media ( ). La polizia fa riferimento a «due cittadini italiani, P.R. e N.C., al momento del reato importanti rappresentanti di Slovenské elektrárne, a. s.». La questione riguarda il completamento delle unità 3 e 4 della centrale nucleare di Mochovce, un’opera tutt’ora non finita e rincarata per miliardi di euro nel corso degli anni.

FINANČNÁ POLÍCIA HO ZADRŽALA PRIAMO NA LETISKU: PRÍPAD MILIÓNOVÉHO PODVODU JADROVEJ ELEKTRÁRNE MOCHOVCEVyšetrovateľ Špecializovaného tímu národnej jednotky finančnej polície národnej kriminálnej agentúry vzniesol obvinenie dvom občanom Talianskej republiky P. R. a N. C. – v čase spáchania skutku čelným predstaviteľom spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s., za spáchanie obzvlášť závažného zločinu porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku. Súčasne v Bratislave došlo k zadržaniu jedného z obvinených, s ktorým budú vykonané procesné úkony a bude skúmané naplnenie dôvodov väzby. Konaním obvinených súvisiacim s hospodárením s majetkom Slovenských elektrární, a. s., vznikla škoda vo výške viac ako 22 miliónov eur. Špecializovaný tím /ELEKTRO/ aj naďalej intenzívne pracuje a vykonáva všetky potrebné úkony na preverenie podozrení týkajúcich sa dostavby 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie momentálne nie je možné poskytnúť žiadne bližšie informácie. Uverejnil používateľ Pondelok 15. apríla 2019

La sede centrale e diverse unità operative di Slovenské elektrárne, inclusa la centrale di Mochovce, erano state oggetto di un paio di perquisizioni tra 2016 e 2017, nel corso delle quali numerosi documenti erano stati prelevati dagli agenti.

