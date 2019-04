Le imprese valutano più positivamente il contesto imprenditoriale slovacco

L’ slovacco elaborato da PAS (Podnikateľská aliancia Slovenska) migliora leggermente: gli imprenditori hanno valutato il secondo semestre del 2018 in modo più positivo rispetto al periodo precedente. L’indice è salito di appena 0,09 punti percentuali, raggiungendo il 44,82% in totale, la metá rispetto al terzo trimestre del 2010 (IPP 91,9%), ma si tratta del primo aumento negli ultimi otto anni.

Gli imprenditori ritengono che ci sia stato un miglioramento dei servizi delle istituzioni pubbliche, come il catasto dei beni immobili e gli uffici fiscali, probabilmente per effetto della legge sulla semplificazione burocratica. Inoltre, valutano positivamente la revisione della legge sugli appalti pubblici, che dovrebbe consentire di accelerare le procedure, e la modifica della legge sul registro fondiario mirata ad una maggiore efficienza del settore immobiliare, così come i cambiamenti proposti nel corpo di polizia. Esprimono invece un giudizio negativo nei confronti dell’emendamento alla legge sul sostegno al turismo che introduce i voucher per vacanze in Slovacchia per i lavoratori delle imprese con più di 50 dipendenti.

I principali ostacoli per le imprese, secondo l’indagine di PAS, sono la scarsa efficienza della gestione finanziaria da parte dello Stato, la difficoltà di accesso al sostegno statale, la burocrazia ancora eccessiva. Molti imprenditori lamentano l’onere della compilazione di dichiarazioni per varie autorità statali, gravoso dal punto di vista economico soprattutto per le piccole e medie imprese. Sottolineano che una migliore cooperazione tra i vari uffici pubblici in tema di gestione e comunicazione dei dati consentirebbe di sollevare gli imprenditori da inutili oneri burocratici. Gli imprenditori ritengono necessaria una migliore applicazione del principio di uguaglianza di fronte alla legge, nonché maggiore trasparenza e coerenza della legislazione.

Lo scopo dell’indagine di PAS sul contesto imprenditoriale è offrire dati e informazioni utili ai responsabili delle politiche economiche per l’adozione di significative riforme.

(Fonte )

Illustr. pixabay/