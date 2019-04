120 aziende contro i pregiudizi nell’assunzione di lavoratori rom

Una campagna avviata dall’associazione civica Dive maky (Papaveri selvatici) con lo scopo di sostenere l’impiego di persone appartenenti alla minoranza rom ha ricevuto l’adesione in due mesi di 120 datori di lavoro slovacchi. Queste aziende si sono in questo modo schierate contro il pregiudizio e qualsiasi forma di discriminazione sul mercato del lavoro, dice l’associazione, soddisfatta di avere trovato un numero così importante di imprese responsabili. La campagna , che aveva trovato il sostegno del presidente Andrej Kiska e di alcune grandi aziende come Slovak Telekom, Tesco, DM Drogerie Markt, Hengel, Whirlpool o Tatravagonka, intende convincere i datori di lavoro a valutare i rom in cerca di lavoro sulla base delle loro competenze, abilità e qualifiche e non del colore della pelle o dell’origine etnica.

Dive maky sottolinea tuttavia che siamo ancora lontani dal raggiungere un reale progresso nell’impiego di persone di etnia rom, che rimangono ai margini del mercato del lavoro. Secondo i dati dell’associazione, il tasso di occupazione dei rom è di un terzo rispetto a quello della maggioranza della popolazione. Raccomandazioni di prendere misure in questo campo in Slovacchia sono state espresse anche nell’ultima analisi dell’OCSE, secondo cui se l’occupazione e la produttività dei rom raggiungessero il livello medio del resto della popolazione, il PIL nazionale potrebber crescere di oltre il 12% entro il 2060.

(Red)

Foto pashminu