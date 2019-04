Oggi è il Giorno dei narcisi, raccolta fondi per la ricerca sul cancro

Oggi in Slovacchia è la , evento di raccolta fondi della Lega contro il cancro slovacca ( ), nata nel 1990. Per il ventitreesimo anno, nelle strade di città e paesini oggi si offriranno narcisi gialli da applicare sul proprio abito, in cambio di una offerta per la ricerca. Nel 2018 la Lega ha raccolto in strada nella Giornata del narciso, grazie all’impegno volontario di alunni e studenti, scout, membri di varie associazioni, oltre 1 milione di euro che sono stati destinari all’attuazione di progetti di sostegno psicologico per pazienti oncologici, a strutture ospedaliere e sanitarie, alla ricerca e, non ultimo, a promuovere la consapevolezza della prevenzione e di uno stile di vita sano.

Si può anche contribuire inviando un SMS vuoto al numero 848 fino al 17 aprile. MAggiori informazioni sono disponibili .

In Slovacchia, ogni anno sono 34.000 le persone cui viene diagnosticato un tumore, e al momento sono più di 226.000 le persone che ne soffrono, crica uno slovacco ogni 25 abitanti. Il cancro colpisce in Slovacchia più donne che uomini, e al momento i malati sarebbero più di 92.000 uomini e 134.500 donne. In media la diagnosi di un cancro tocca ogni anno lo 0,62% degli uomini e lo 0,57% delle donne, secondo i dati del Centro nazionale di informazione sanitario (NCZI). Solo nel 2018 sono stati 34.272 i nuovi pazienti di malatte oncologiche.

Il ministero della Salute ha avviato di recente un programma di screening allo scopo di scoprire tumori in diagnosi precoce. Si è partiti con esami preventivi per il cancro del colon e del retto, e nel corso dell’anno sarà avviato lo screening per il tumore al seno e del collo dell’utero, con l’intenzione di coprire almeno il 50% della popolazione contro l’attuale 30% che si sottopone volontariamente allo screening.

(Red)

Foto stux