Sono in Slovacchia le donne più giovani tra i paesi Visegrad a fare il primo figlio

In Slovacchia ci sono le neo-mamme più giovani tra i quattro paesi di Visegrad (V4 / Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria). Secondo di Slovenska Sporitelna, le donne slovacche danno alla luce il primo figlio a 27 anni, mentre le donne negli altri tre paesi del V4 diventano madri in media a 28 anni. Nell’Unione europea tale media è di 29 anni.

L’età media delle neo-mamme slovacche è cresciuta di un anno nell’ultimo decennio, passando dai 26 anni del 2008 ai 27 nel 2017, una tendenza osservabile un po’ in tutti i paesi europei. L’Italia ha in quest’area un record negativo, con le donne che diventano mamme per la prima volta a 31 anni, dietro a Spagna e Lussemburgo (entrambe 30). Le mamme più giovani si trovano in Bulgaria e Romania (entrambe 26) e in Lituania (27).

(Red)

Foto angel4leon