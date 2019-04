Ministro delle Finanze, il premier Pellegrini vorrebbe Šefčovič

Il primo ministro Peter Pellegrini vorrebbe offrire a Maroš Šefčovič il posto di ministro delle Finanze, secondo riportate oggi da diversi media che darebbero il vicepresidente della Commissione UE Šefčovič, il cui mandato scade tra poche settimane, in pole position per andare ad occupare la poltrona di Peter Kažimír, le cui dimissioni sono attese per questa settimana in vista del suo nuovo incarico di governatore alla Banca centrale slovacca (NBS) dall’inizio di giugno. Šefčovič, sconfitto al ballottaggio alle recentissime elezioni presidenziali, aveva espresso nei giorni scorsi il desiderio di rimettersi in corsa per un eventuale ulteriore mandato (il quarto) alla Commissione europea, una decisione che in ogni caso spetterà al governo slovacco. Ma aveva anche detto che in prospettiva non gli dispiacerebbe capitalizzare il consenso ricevuto alle presidenziali, con oltre 752 mila voti a suo favore, pari al 41,89% dei votanti.

Nei giorni scorsi è stata riportata una diatriba tra Pellegrini e il suo capo partito Robert Fico sul nome del nuovo ministro. Per oggi è stata convocata una conferenza stampa del partito Smer-SD, nella quale era attesa la comunicazione di Robert Fico sulla successione al ministero delle Finanze, che dovrebbe per il momento essere affidata ad interim per qualche settimana al primo ministro Pellegrini. Forse il tempo necessario perché Šefčovič si liberi degli impegni a Bruxelles.

Sui candidati a prossimo ministro delle Finanze si era fatto in passato spesso il nome di František Imrecze, ex direttore generale dell’Amministrazione finanziaria, il fisco slovacco, costretto tuttavia alle dimissioni nell’autunno scorso sotto la pressione di uno scandalo di frodi nelle dogane per centinaia di milioni di euro su importazioni dalla Cina. Un altro nome uscito nei mesi scorsi è quello del deputato Smer Ladislav Kamenický. Sembrerebbe che Fico continui a volere Imrecze come ministro, ma che Pellegrini non sarebbe d’accordo.

(Red)

Foto EC – Audiovisual Service