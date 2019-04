Bruxelles plaude alle misure ambientali adottate dalla Slovacchia

In una relazione della Commissione europea vengono elogiate numerose misure adottate dalla Slovacchia in ambito ambientale, soprattutto nelle politiche sui rifiuti e nel settore della protezione dell’aria. Il ministero dell’Ambiente slovacco sottolinea che la Commissione europea loda «l’istituzione di un’unità analitica del ministero dell’Ambiente – L’Istituto per la politica ambientale, e il suo lavoro analitico svolto fino ad oggi». L’esecutivo di Bruxelles ha preso atto con soddisfazione delle misure volte a migliorare la gestione dei rifiuti, ovvero la legge approvata sulle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti, un nuovo programma per la prevenzione dei rifiuti per il 2019-2025, un progetto di legge per istituire un deposito cauzionale sulle bottiglie in PET e le lattine in alluminio e disposizioni di smaltimento e divieto per i prodotti in plastica usa e getta. Ma anche le azioni orientate a ridurre le emissioni e il sostegno al trasporto ecologico e all’elettromobilità (tra i quali i sussidi per gli acquisti di auto elettriche).

Al tempo stesso, la Commissione europea sottolinea quelle che sono ancora delineate come carenze della Slovacchia nel settore della protezione ambientale. Ad esempio la separazione della crescita economica dal degrado ambientale, che secondo la commissione potrebbe essere moderata istituendo un quadro politico di sostegno dell’economia circolare, applicando un modello economico circolare. Il paese, dice il rapporto, deve prestare maggiore attenzione alla protezione della natura, soprattutto quando nell’ambito della rete Natura 2000, un tema che il ministero dell’Ambiente intende affrontare con un emendamento alla legge sulla protezione della natura, che metterebbe sicuramente la protezione della natura al di sopra di tutti gli altri interessi nelle aree protette.

