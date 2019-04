Trnava: nasce l’elettrica Peugeot e-208, sarà prodotta solo in Slovacchia

A quattro mesi dall’inizio della produzione della nuova generazione della Peugeot 208, della fabbrica slovacca Groupe PSA Slovakia di Trnava la prima auto e-208 con propulsione elettrica. Il modello di successo Peugeot potrà quindi essere ordinato in tre diverse motorizzazioni: elettrica, benzina e diesel. Questo quinto modello prodotto a Trnava in 13 anni di storia sarà dunque per la prima volta un veicolo completamente elettrico a zero emissioni.

Presentato il 4 aprile, il nuovo modello, che sarà prodotto soltanto a Trnava, uscirà sul mercato per la fine dell’anno o al massimo nei primi mesi del 2020. Il suo prezzo al momento non è ancora stato confermato. La Peugeot e-208 si presenta come una vettura tradizionale con una potenza del motore di 100 kW che permette una accelerazione da 0 a 100 km / h in 8,1 secondi, con una autonomia di circa 340 chilometri. La versione elettrica offrirà anche diversi extra, come una tessera per accedere alla rete di ricarica Free2Move (la più grande rete di ricarica elettrica in Europa, con oltre 85.000 stazioni), un pianificatore di percorsi stradali, un’app che consente di avviare o fermare la ricarica dell’auto da remoto o controllare le varie opzioni del veicolo dal telefono. Vedi tutte le principali caratteristiche della vettura nel video qui sotto.

A dicembre 2018 la società francese aveva festeggiato l’uscita dell’automobile numero tre milioni, veicoli che in questi anni sono stati esportati a clienti in quasi 60 paesi. Il salario medio pagato degli addetti alla produzione nello stabilimento lo scorso anno è stato pari a 1.177 euro lordi (inclusi premi e bonus), un valore che segna un aumento su base annua del 6,4%. Il salario mensile medio in azienda, senza contare il management, ha raggiunto il livello di 1.537 euro lordi (sempre inclusi premi e bonus), vale a dire il 5% in più sull’anno precedente.

Lo stabilimento, attivo dal 2006, dà lavoro a circa 4.500 dipendenti, utilizzati su quattro turni settimanali (il quarto si svolge nel fine settimana) e genera complessivamente in Slovacchia 20 mila posti di lavoro. L’investimento complessivo dell’azienda in Slovacchia ha superato il miliardo di euro, producendo Peugeot 207, Citroën C3 Picasso, Citroën C3 e Peugeot 208,da settembre 2016 esclusivamente realizzata in Slovacchia. Il 2018 ha segnato il nuovo record della fabbrica: 352.082 veicoli, in aumento del 5% rispetto al 2017. Il gruppo francese PSA ha annunciato che entro il 2025 uscirà una versione elettrica di tutti i modelli dei marchi Peugeot e Citroen.

(Red)

Foto psa-slovakia.sk

peugeot.com