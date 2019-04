La Slovacchia ha festeggiato i 15 anni da membro della NATO

Nei giorni scorsi la Slovacchia ha ricordato i quindicii anni dalla sua adesione alla NATO, mentre a l’Organizzazione del Trattato Nord Atlantico festeggiava il suo 70° anniversario. Il 29 marzo 2004 la Slovacchia entrava nella più forte alleanza militare e di sicurezza del mondo, ultimo dei paesi della regione, grazie a un processo di integrazione avviato e seguito da due governi successivi di centro-destra guidati da Mikuláš Dzurinda. Il 2 aprile 2004 la bandiera slovacca veniva issata per la prima volta sulla spianata della sede dell’Alleanza a Bruxelles. Appena pochi anni prima, gli Stati Uniti avevano etichettavato la Slovacchia, in un rapporto del 1997, come paese di scarsa democrazia e poco rispetto dello stato di diritto, insieme all’Albania. Il governo di Vladimír Mečiar aveva isolato la Slovacchia, che l’allora segretario di Stato americana Madeleine Albright definì il “buco nero nel cuore dell’Europa”.

Venerdì 29 marzo il ministero degli Esteri slovacco ha rilasciato una dichiarazione in cui si ribadisce che la NATO è la salvaguardia più affidabile ed economicamente vantaggiosa della sicurezza della Repubblica Slovacca. La NATO, sottolinea il comunicato, «è un’alleanza difensiva che pone l’accento sulla deterrenza e sulla prevenzione dei conflitti armati, in cui la Slovacchia ha la sua parte di responsabilità politica e di oneri finanziari e personali». La Slovacchia è pronta a fornire [all’alleanza] «lo stesso sostegno che si aspetta dagli alleati in caso di minaccia». Per il nostro paese, sostiene il ministero, «L’adesione alla NATO ha significato molto di più che un aumento del livello della nostra sicurezza. Ha significato un’affermazione della nostra appartenenza alle democrazie più sviluppate del mondo», si legge nella dichiarazione.

Il presidente Andrej Kiska, sottolineando l’anniversario, in su un social network che la Slovacchia è attualmente un paese prospero e sicuro in parte grazie all’organizzazione nordatlantica. In omaggio a tale evento, la bandiera della NATO è stata issata per la prima volta per 24 ore davanti al Palazzo Presidenziale. Kiska ha sottolineato che l’adesione alla NATO è stata una scelta sovrana e volontaria. «Oggi, anche il Paese più forte non può affrontare da solo sfide come il terrorismo, le migrazioni, i cambiamenti climatici e il mantenimento della crescita economica, ma per farcela dobbiamo appartenere a qualche organizzazione più grande», ha osservato il presidente. Aderendo alla NATO, la Slovacchia ha scelto di appartenere ai paesi liberi, democratici e di successo». «Abbiamo amici, abbiamo alleati. […] Non siamo soli».

Peter Pellegrini (Smer-SD), l’adesione della Slovacchia alla NATO è stata una decisione strategica che ha dato al paese le massime garanzie di sicurezza che la comunità internazionale può offrire. «Oggi sono trascorsi esattamente quindici anni da quando la Slovacchia è entrata a far parte della NATO. All’inizio di marzo ho commemorato questo anniversario insieme ai primi ministri degli [altri paesi] V4 [Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria] in Polonia», ha dichiarato, aggiungendo che la difesa della Slovacchia è una priorità. «Siamo un piccolo paese, se rimanessimo soli [saremmo] una preda molto facile», ha osservato.

In occasione dell’anniversario si è svolta una sfilata delle Forze armate sulla piazza d’armi del ministero della Difesa. Il ministro della difesa Peter Gajdoš (Partito nazionale slovacco / SNS) ha dichiarato che le Forze armate slovacche hanno rispettato e rispetteranno anche in futuro tutti i loro obblighi nei confronti dell’organizzazione NATO, facendosi riconoscere come partner serio ed affidabile dagli altri membri. Si è trattato di un lungo periodo di riorganizzazione, ma i risultati raggiunti non vanno solo a beneficio della NATO, «ma anche, in ogni caso, a favore della difesa della Slovacchia e della sicurezza pubblica» del paese, ha affermato Gajdoš.

La scorsa settimana il ministro slovacco degli Affari esteri ed Europei Miroslav Lajčák (Smer-SD), che quest’anno ricopre anche la veste di presidente di turno dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), ha dichiarato a una conferenza sui 70 anni della NATO a Washington che gli sforzi per aderire all’ombrello protettivo della NATO hanno motivato diversi paesi post-comunisti ad attuare quanto prima riforme politiche ed economiche, normalizzare le relazioni con i loro vicini, eliminare il nazionalismo e raggiungere la dignità nazionale. Pertanto è «triste vedere che trent’anni dopo la caduta del Muro di Berlino e la fine della Guerra Fredda osserviamo in alcuni paesi una tendenza a dubitare dei successi che abbiamo raggiunto». Il ministro slovacco, che all’evento era uno degli oratori principali, ha sottolineato la necessità di mantenere le porte aperte a ulteriori potenziali candidati interessati ad aderire alla NATO, sempre che soddisfino i criteri stabiliti, come fece la Slovacchia nel 2004. Alla conferenza Lajčák ha ricordato il ruolo di pacificatore della NATO, e ha citato le parole dell’ex presidente degli Stati Uniti Harry Truman, secondo il quale se l’Alleanza fosse esistita prima del 1914 avrebbe potuto prevenire entrambe le guerre mondiali.

(Red)

Foto pixabay