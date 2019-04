La Slovacchia proibirà la plastica monouso dal 2021

Il ministro dell’Ambiente László Sólymos che la Slovacchia vieterà le materie plastiche monouso a partire dal gennaio 2021. Il divieto dovrebbe diventare parte di un’emendamento alla legge sulla gestione dei rifiuti. Con la cosiddetta “misura anti-plastica” verrà vietata l’immissione sul mercato slovacco di prodotti in plastica usa e getta come posate di plastica usa e getta, piatti o cannucce. Il provvedimento, che complessivamente agirà su nove tipi di prodotti in plastica usa e getta, inizierà ad applicarsi dal 1° gennaio 2021, vale a dire sei mesi prima di quanto proposto dall’Unione europea.

Ogni anno arrivano sul mercato slovacco circa 14 mila tonnellate di prodotti in plastica non usati per il confezionamento, una parte significativa dei quali sono prodotti monouso per la tavola che potrebbero essere sostituiti da alternative più ecologiche. Saranno colpiti piatti di plastica usa e getta, posate, miscelatori per bevande, cannucce, bastoncini per palloncini, bastoncini per cotton fioc, e prodotti in polistirene espanso come contenitori per alimenti, contenitori per bevande e tazze per bevande.

POKRAČUJEME V BOJI PROTI PLASTOMMinister životného prostredia László Sólymos dnes predstavil ďalšie protiplastové… Uverejnil používateľ

La proposta di emendamento ha passato una procedura di commento interno e nei prossimi giorni sarà sottoposta a un processo di commento interdipartimentale. Il documento potrebbe arrivare al consiglio dei ministri questo autunno, dopo aver passato una fase di esame a livello di Unione europea.

Di recente, il ministero dell’Ambiente slovacco ha compiuto diversi passi per combattere la plastica, tra cui far pagare gli shopper in plastica leggera usati in supermercati e negozi, e sta lavorando all’introduzione, primo in Europa centrale, di un sistema di cauzione per le bottiglie in PET che ha già superato la procedura di commento interdipartimentale.

(ReD)

Foto Alexas