Smer primo nei sondaggi, lo segue la coalizione SP-Spolu

Il partito del premier Smer-SD continua ad essere in cima nelle intenzioni di voto degli elettori. Un sondaggio AKO svolto all’inizio di aprile dice che i socialdemocratici avrebbero un 19,7% di preferenze, seguiti però da un nuovo soggetto politico, la potenziale coalizione composta da Progresivne Slovensko (PS) e Spolu (Insieme)-Democrazia civica che otterrebbe un 14,4% dei voti, sull’onda della vittoria, lo scorso weekend, della prima presidente donna Zuzana Čaputová che viene dalle fila di PS. L’attuale primo partito di opposizione Libertà e Solidarietà (SaS) si piazzerebbe terzo con il 12,9%, davanti all’ultra destra del Partito popolare Nostra Slovacchia (LSNS) all’11,5% e a Sme Rodina al 10,7%.

Il partito Gente ordinaria e Personalità indipendenti (OLaNO) avrebbe l’8,6%, davanti a Partito nazionale slovacco (SNS), Movimento cristiano democratico (KDH) e Most-Hid che riceverebbero rispettivamente il 7,6%, il 6,9% e il 5%, soglia minima per avere rappresentanza in Parlamento. Gli attuali partiti che compongono la maggioranza di governo (Smer-SD, SNS e Most) avrebbero ottenuto soltanto 50 seggi, ben al di sotto dei 76 necessari per governare, mentre la coalizione SP-Spolu incasserebbe 22 poltrone parlamentari, sufficienti a creare una maggioranza con gli altri partiti escluso LSNS.

Dopo le dimissioni da vice presidente di Čaputová a seguito del primo turno delle presidenziali, e della sua prossima uscita totale dal partito, Progresivne Slovensko ha visto in questi giorni anche un’altra novità, con il passo indietro del suo fondatore Ivan Štefunko, 42 anni, ufficialmente per problemi di salute. Rimarrà membro del partito ma preferisce non avere cariche di così alto livello in vista delle prossime elezioni parlamentari previste tra un anno, dopo essersi sottoposto a tre operazioni cerebrali. Il testimone potrebbe passare, ha detto, a Michal Truban, uno dei vice presidenti. A decidere sarà il congresso previsto per l’8 maggio prossimo, mentre il partito si aspetta dei buoni risultati alle europee del 25 maggio, in cui si presenta con una lista congiunta insieme al partito Spolu. Progresivne Slovensko ha affermato la sua disponibilità a cooperare con il nascente partito dell’attuale presidente Andrej Kiska, che avrebbe concrete possibilità di ottenere un certo successo. Secondo un sondaggio dei giorni scorsi, fino al 40% degli elettori non sarebbe contrario a votarlo, e anche gli analisti danno alla nuova formazione un certo credito elettorale.

(Red)