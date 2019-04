Pari opportunità e politiche nell’UE: Donne al potere

La Svezia tutela le pari opportunità senza leggi ad hoc, la Francia le salvaguarda con una normativa: sono tanti i motivi che determinano la presenza delle donne nei parlamenti e negli esecutivi europei. Quali misure sono state adottate dai singoli paesi? – Di Marcel Pauly per VoxEurop.

Nei parlamenti degli stati membri dell’Ue le quote rosa oscillano fra il 12 e il 47 per cento. Il motivo di queste differenze in parte si spiega con le misure che i paesi adottano per promuovere la rappresentanza delle donne in politica.

Ci sono fondamentalmente due elementi determinanti: una legge sulla parità che prescrive l’equa ripartizione tra uomini e donne dei posti nelle liste elettorali da una parte, e lequote interne ai partiti, attraverso le quali questi si impegnano a garantire una percentuale di rappresentanza ben precisa di uomini e donne nelle liste elettorali.

Undici dei 28 stati membri dell’Ue prevedono nei rispettivi parlamenti nazionali disposizioni legislative in materia di parità di genere. In alcuni casi, tali quote hanno un impatto evidente sulla rappresentanza delle donne in parlamento.

Nel 2007 il governo spagnolo ha fissato una quota legale per le liste dei candidati secondo la quale il 40 per cento delle liste deve essere composto di candidati di entrambi i sessi. Da allora la rappresentanza di donne in parlamento è salita al 46 per cento. Secondo i dati raccolti dall’Unione interparlamentare (UIP), questo valore oggi si attesta al 41 per cento.

Pur in assenza di una quota legale, in altri paesi sono numerose le donne che rivestono cariche politiche. La Svezia e la Finlandia ne sono degli esempi. In Svezia le donne che siedono in parlamento sono il 47 per cento […]

