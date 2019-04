La maggioranza corre ai ripari contro l’invasione degli ‘ultraliberisti’

Il partito Smer-SD ha annunciato venerdì scorso, per voce del proprio leader Robert Fico, che intende inserire in Costituzione una disposizione che indichi chiaramente chi può o non può adottare bambini in Slovacchia. Fico ha dichiarato che il progetto di emendamento è ormai pronto e sarà probabilmente presentato nei prossimi giorni. Lo scopo dell’emendamento è prevenire, come ha candidamente detto Fico, che in caso ci fosse stato un cambiamento di governo e i cosiddetti “ultraliberali” entrassero in Parlamento (nelle elezioni della primavera 2020, sempre che non si arrivi ad elezioni anticipate), «di consentire alle coppie omosessuali di adottare bambini». La questione, che è «inquietante» per Smer-SD, è emersa durante la campagna presidenziale – essendo uno dei temi sui quali la neo presidente della Repubblica Slovacca Zuzana Čaputová si è detta a favore. L’adozione di bambini da parte di coppie dello stesso sesso, ha sottolineato Fico, è «una perversione».

Sempre la campagna presidenziale ha spinto il Parlamento ad approvare (con 101 voti bipartisan) una risoluzione che chiede al governo di interrompere il processo di ratifica della cosiddetta Convenzione di Istanbul, ovvero la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica. Con un voto che si è svolto venerdì 29 marzo, l’aula del Parlamento si è espressa a favore del blocco della ratifica, e chiede all’esecutivo di informare il Consiglio d’Europa che la Slovacchia non intende essere inserita nella convenzione. La risoluzione è stata proposta dal Partito nazionale slovacco (SNS), che da tempo si batte per far naufragare la forma slovacca a questo documento, anche con l’appoggio del leader Smer Robert Fico.

La Slovacchia aveva aderito alla Convenzione di Istanbul nel 2011 con il governo di centro-destra di Iveta Radicova (2010-2012), ma non l’aveva ratificata. Ad irritare i partiti della coalizione di governo è la definizione inserita nella convenzione di genere sessuale, che non è basata sulla denotazione biologica ma sul comportamento sociale, e quella di matrimonio, che è in conflitto con la formulazione inserita nella Costituzione slovacca alcuni anni fa. Questa, stabilisce che il matrimonio è unicamente una unione tra un uomo e una donna, come da emendamento costituzionale del 2014 voluto dai Cristiano-democratici di Jan Figel (KDH), con il sostegno dello Smer di Robert Fico.

(Red)

Foto NRSR