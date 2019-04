Gli stranieri devono registrarsi per votare in Slovacchia alle elezioni europee

I cittadini dell’Unione europea residenti in Slovacchia potranno votare nelle imminenti elezioni per il Parlamento europeo ma devono registrarsi entro il 15 aprile presso il municipio della località slovacca in cui risiedono. Il modulo di registrazione è scaricabile del sito del ministero degli Interni slovacco. La domanda deve essere presentata entro e non oltre 40 giorni prima del giorno delle elezioni, e dunque non oltre il 15 aprile 2019.

È possibile votare in un solo Stato membro dell’Unione europea. I cittadini di un altro Stato dell’UE ha facoltà di votare in Slovacchia, per i candidati slovacchi all’Europarlamento, oppure in Italia per i candidati italiani. Le elezioni in Slovacchia si terranno il 25 maggio, in Itlaia il 26.

Tutte le informazioni utili per gli elettori sono sul .

