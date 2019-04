Aeroporto di Bratislava, via all’orario estivo con 47 voli di linea per 41 destinazioni

Con l’avvio del calendario estivo, avvenuto domenica 31 marzo, l’aeroporto M.R. Štefánik di Bratislava offre diverse novità: l’inizio delle operazioni di una nuova compagnia aerea, la Cyprus Airways che offre dall’8 giugno voli regolari per Larnaka, e si aggiungono inoltre voli di linea di Smartwings per Antalya, in Turchia, due volte al giorno dal 30 maggio. Antalya è una delle località di mare preferite dagli slovacchi, e vi volano ogni anno da Bratislava circa 150.000 passeggeri.

Nel periodo estivo, che si chiuderà il prossimo 26 ottobre, dallo scalo slovacco verso 41 destinazioni in 18 paesi.

Sono sette i vettori aerei che offrono voli regolari da Bratislava. Ryanair farà la parte del leone con 26 voli, il numero più alto di sempre per la compagnia irlandese, presente nello scalo slovacco dal 2005. Segue Smartwings con 11 voli, Wizz Air con 5, Air Cairo con 2 e una linea per flydubai (Dubai), Pobeda (Mosca) e Cyprus Airways (Larnaka). Nel corso dell’estate – tra giugno e settembre / ottobre – sono previsti inoltre circa 2.800 voli charter verso le località estive tradizionali di Grecia, Turchia, Tunisia, Egitto, Italia, Bulgaria, Montenegro, Spagna, Israele, Albania e Capo Verde.

Anche Ryanair offrirà voli di linea da Bratislava per la Turchia, destinazione Dalaman, utile per raggiungere le spiagge della costa turca dell’Egeo, ogni giovedì a partire da aprile. Riprenderanno anche i voli Ryanair per Eindhoven, unico collegamento con i Paesi Bassi, il lunedì e il venerdì. Nel programma di volo estivo ci sono altre due novità rispetto alla scorsa estate, ovvero la conferma di voli verso destinazioni come Lvov (Wizz Air) e Kiev-Boryspil (Ryanair), operate dal novembre 2018. Sei delle 41 destinaazioni – Burgas, Larnaka, Corfù, Maiorca, Kiev e Londra – saranno offerte da diverse compagnie aeree.

Ottavo miglior aeroporto in Europa orientale

Nel frattempo, l’aeroporto della capitale slovacca per il sesto anno consecutivo è nella Top 10 dei migliori aeroporti dell’Europa orientale in cui dominano, a livello regionale, Budapest, Tallinn e Kiev Boryspil. Bratislava ha così difeso così l’ottava posizione già ottenuta l’anno scorso nel sondaggio Skytrax che raccoglie l’opinione di milioni di passeggeri in tutto il mondo.

Qui tutti i voli di linea dell'estate 2019.

Belgio

Bruxelles-Charleroi (Ryanair), 4 volte a settimana

Bulgaria

Burgas (Ryanair), una volta a settimana

Burgas (Smartwings), 8 volte a settimana

Sofia (Wizz Air), 3 volte, 4 volte a settimana

Cipro

Larnaca (Cyprus Airways), 2 volte a settimana

Larnaka (Smartwings), 5 volte a settimana

Paphos (Ryanair), 2 volte a settimana

Egitto

Hurghada (Air Cairo), 4 volte a settimana

Sharm El Sheikh (Air Cairo), una volta a settimana

Francia

Paris-Beauvais (Ryanair), 2 volte a settimana

Grecia

Atene (Ryanair), 2 volte a settimana

Heraklion (Smartwings), 6 volte a settimana

Corfù (Ryanair), una volta a settimana

Corfù (Smartwings), 2 volte a settimana

Salonicco (Ryanair), 2 volte a settimana

Rodi (Smartwings), 7 volte a settimana

Zante (Smartwings), 3 volte a settimana

Paesi Bassi

Eindhoven (Ryanair), 2 volte a settimana

Irlanda

Dublino (Ryanair), 7 volte a settimana

Macedonia (del Nord)

Skopje (Wizz Air), 3-4 volte a settimana

Malta

Malta (Ryanair), 2 volte a settimana

Russia

Mosca-Vnukovo (Pobeda), 7 volte a settimana, o 3 volte a settimana

Serbia

Niš (Ryanair), 2 volte a settimana

Emirati Arabi Uniti

Dubai (flydubai), 3 volte a settimana

Spagna

Barcelona-Gerona (Ryanair), 2 volte a settimana

Madrid (Ryanair), 2 volte a settimana

Malaga (Ryanair), 2 volte a settimana

Palma di Maiorca (Ryanair), 2 volte a settimana

Palma di Maiorca (Smartwings), 3 volte a settimana

Italia

Alghero (Ryanair), 2 volte a settimana

Bologna (Ryanair), 2 volte a settimana

Katania (Smartwings), 3 volte a settimana

Lamezia Terme (Smartwings), 2 volte a settimana

Milano-Bergamo (Ryanair), 4 volte a settimana

Olbia (Smartwings), 3 volte a settimana

Roma-Ciampino (Ryanair), 3 volte a settimana

Turchia

Dalaman (Ryanair), una volta alla settimana

Antalya (Smartwings), 14 volte a settimana

Ucraina

Kiev-Zhulyany (Wizz Air), 4 volte a settimana

Kiev-Boryspil (Ryanair), 2 volte a settimana

Lviv (Wizz Air), 3 volte a settimana

Gran Bretagna

Birmingham (Ryanair), 3 volte a settimana

Edimburgo (Ryanair), 2 volte a settimana

Manchester (Ryanair), 3 volte a settimana

Leeds-Bradford (Ryanair), 2 volte a settimana

London-Luton (Wizz Air), 6 volte a settimana

London-Stansted (Ryanair), 11 volte a settimana

(La Redazione)



Foto bts.aero