Polizia, nascono nuovi dipartimenti specializzati in crimini ambientali

Da lunedì hanno a livello regionale dei nuovi dipartimenti di polizia specializzati nei crimini ambientali. In una conferenza stampa presso la direzione generale del corpo di polizia a Bratislava è stata presentata la nuova struttura che include squadre di agenti e investigatori con specializzazioni adeguate. Come ha detto il direttore della sezione crimini ambientali Mário Kern, quando si verifica un caso del genere è cruciale che l’intervento della polizia sia dal primo momento professionale e in grado di preservare la scena del crimine per ottenere dei risultati. La polizia già opera da tempo a livello distrettuale, in oltre 200 stazioni di polizia locali, per combattere questo tipo di crimini, ma l’approccio usato finora non si è rivelato sufficientemente efficace, ha detto Kern. Ora più di 100 agenti di polizia saranno assegnati a questo settore in tutto il paese. Un apprezzamento per questa nuova sezione di polizia e dunque per il rafforzamento della capacità di indagare sui reati ambientali è stato espresso dall’Ufficio del Procuratore generale (PG) e dall’Ispettorato per l’ambiente slovacco (SIZP).

Nella legislazione slovacca sono al momento definiti reati ambientali la costruzione illegsale di edifici, le minacce e i danni all’ambiente, il bracconaggio, il taglio non autorizzato di boschi e foreste, l’abuso di animali, la gestione di rifiuti non autorizzata, gli scarichi di sostanze inquinanti, la violazione della protezione di piante, fauna, alberi e cespugli.

Nel 2018 la polizia slovacca ha trattato 1.429 casi di reati ambientali, circa il 60% dei quali è stato chiarito. Si tratta di una diminuzione del numero di casi rispetto al 2017, mentre è aumentato il numero di casi di abuso e abbandono di animali. Nel 2018, la maggior parte dei casi di criminalità ambientale riguardava il furto di legna.

(Red)

Foto /policiaslovakia