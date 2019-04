Automobilista correva sulla D1 a più di 200 all’ora, era in ritardo al lavoro

Una pattuglia di polizia stradale di Trenčin ha fermato domenica notte, durante il servizio notturno sull’autostrada D1, un giovane automobilista che stava guidando la sua Volkswagen Golf a 216 chilometri all’ora, superando quindi la velocità massima consentita di 86 chilometri all’ora. Come , Dominik, 24 anni originario di Spišská Nová Ves, stava percorrendo l’autostrada tra Trenčín e Chochol, in direzione di Bratislava. Gli è stata comminata una multa di 800 euro da pagarsi sul posto, pena il fermo del mezzo. Come motivazione per l’eccesso di velocità, il conducente ha detto che stava correndo da un lavoro all’altro.

La era stata elevata in due occasioni il 28 marzo a Bratislava, per due conducenti che guidavano (una Skoda Octavia e un’Audi Q7) a una velocità di 125 e 140 km / h su strade ove il limite è fissato a 50 km / h. Uno dei veicoli era anche in cattive condizioni tecniche, e gli agenti della stradale hanno sequestrato il numero di targa e il libretto del veicolo.

(Red)

Foto PDP